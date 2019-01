Balingen Seit 100 Jahren geht’s auf den Berg hinauf

Gemeinschaft wird bei den Jedermännern großgeschrieben und wurde vielfach in den Grußworten der Ehrengäste erwähnt. So führte Ute Hirthe, TSG-Vorsitzende und mit einer Ausnahme einzige weibliche Teilnehmerin der Versammlung, Redewendungen wie "Freundschaft ist ein Kapital, das niemals zu Ende geht" an. Sie überreichte einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Männergruppe.

Der Turnabteilungsleiter André Plätke zeigte sich vom Durchhaltevermögen der Gruppe beeindruckt. Georg Seeg, Gemeinderat und Vertreter von Oberbürgermeister Helmut Reitemann, bemerkte anerkennend: "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem man sich freut, unter Leute zu kommen und alte Freunde zu sehen. Ihr macht das also genau richtig."

Im Sinne der Gemeinschaft wurde die 100-Jahr-Feier nicht hoch oben auf der Lochen verrichtet, sondern ausnahmsweise in der Jugendherberge, damit auch die ältesten Jedermänner ohne beschwerlichen Aufstieg daran teilnehmen konnten; beispielsweise das Geburtstagskind Fritz Gaiser mit stolzen 91 Jahren. Ehrenmann Werner Remmlinger konnte zum Bedauern der Versammlung den Feierlichkeiten nicht beiwohnen, da er mit Fieber das Bett hüten musste.

"Nicht nur Geselligkeit ist euch wichtig, sondern auch das Ehrenamt", betonte Turngaupräsident Koch. Dies wusste Frieder Halter zu bestätigen, indem er den Gästen von den Bereichen erzählte, die die Gruppe zu organisieren hatte: den Ablauf der Feier, ein neu gestaltetes Liederbuch und – die größte Herausforderung – eine Chronik mit Bildern, Geschichten und Zeitungsartikeln mit nahezu 50 Seiten. Ein Fotobuch des 100. Winterturngangs am Sonntag soll folgen.

Da in ihrer Tradition nicht nur die Wanderung in die Höhe steht, sondern auch das Trällern von Liedern hinab ins Balinger Tal, erhielt jeder Gast am Sonntag ein Liederbuch. Dieses hatte sogleich seinen ersten Einsatz und die Jedermänner sangen gemeinsam das Lied auf Seite eins, "Turner auf dem Streite".

Vom Sonntagshäs einst zu Turnschuhen heute

Hehl berichtete im Rahmen seines Festvortrags unter anderem von zwei Veränderungen im Winterturngang. So haben die Männer zum einen das "Sonntagshäs" mit Krawatte und Herrenmantel zunächst gegen Kniebundhose und Anorak eingetauscht. Inzwischen seien sie bei modernen atmungsaktiven Turnschuhen gelandet.

Zum anderen habe es früher in der Lochenhütte rote Würstle und Brot zu Stärkung gegeben. Das haben die Feinschmecker inzwischen gegen eine schmackhafte Schlachtplatte eingetauscht. Die Verkostung von Most und Likör stehe in der Tradition hoch im Kurs und führe stets zu gehobener Stimmung, bestätigten die "Manna".

Nach dem offiziellen Teil nahmen die rüstigeren Herren den Aufstieg zum Lochenstein in Angriff. Währenddessen wurden die gemütlicheren Teilnehmer in der Jugendherberge mit Diashows und Videoaufzeichnungen unterhalten.