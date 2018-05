Balingen "Sehr guter Erfolg" beim Wertungsspiel

Beifall beflügelt die Musiker

Die Musikanten unter ihrem Dirigenten Adrian Ullrich hatten zuvor beim Wertungsspiel in Gschwend/Ostalbkreis in der Kategorie Unterhaltungsmusik mit sehr gutem Erfolg teilgenommen und 89,3 Punkte erspielt. Der Beifall seitens der Bevölkerung beflügelte die Musikanten im Jahr ihres 60-jährigen Bestehens. Der musikalische Leiter Adrian Ullrich fasste das Wertungsspiel zusammen: "Besser hätte es fast nicht laufen können." Ein Festessen schloss sich dem klingenden Einzug an.