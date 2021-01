Balingen Sechs Apotheken bieten Tests an

Zollernalbkreis. Ende des vergangenen Jahres hat die Hohenzollern-Apotheke in Bisingen begonnen, POC-Schnelltest anzubieten (wir berichteten). Inzwischen sind weitere Apotheken hinzugekommen (siehe Info). Neu ist auch, dass diese Apotheken in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt offiziell Testzentren sind. Wenn etwa eine ganze Schulklasse getestet werden muss, können die Apotheken einspringen und so die Arztpraxen entlasten. Sollte eine Person im Schnelltest positiv getestet werden, wird umgehend eine Probe an das PCR-Labor in Balingen-Endingen mittels Apotheken-Kurier weitergeleitet. Darüber informieren die Apotheken in einer Mitteilung.