Balingen Schwierige Bedingungen

Äußerst schwierig gestalten sich derzeit aufgrund der Wetter- und Platzverhältnisse für die Kicker aus Balingen und Albstadt die Trainingsbedingungen. "Das ist eine mittlere Katastrophe. Der Kunstrasen ist steinhart gefroren und einfach eine Zumutung. Er entspricht in keinster Weise den Standards, die wir haben sollten. Da könnten wir genauso gut auf dem Parkplatz trainieren", sagt der Balinger Trainer Ralf Volkwein. Dies geht auch an den Spielern nicht spurlos vorbei; so verletzte sich Torhüter Maximilian Pfau am Syndesmoseband, und einige Akteure klagen aufgrund der Bedingungen über muskuläre Probleme. "Ich hoffe, dass sich nicht noch mehr der Jungs verletzen", sagt Volkwein.

Bessere Bedingungen wird der Balinger Trainer wohl am Samstag beim Gastspiel im Lipo-Park in Schaffhausen vorfinden. "Der FC startet bereits in einer Woche in die Rückrunde in der Challenge League und wird deshalb natürlich schon viel weiter sein. Nichts desto trotz erwarte ich, dass wir das, was wir im ersten Test bei den Stuttgarter Kickers gut gemacht haben von den Phasen her verlängern und auch die Fehler, die wir gemacht haben, versuchen zu minimieren", sagt der 46-Jährige, der die Stärken der Schweizer noch aus dem Testspiel vor der Saison kennt, als die TSG den Eidgenossen ein 2:2-Unentschieden abtrotzte. "Das war schon glücklich, denn Schaffhausen hat dominiert mit seinem Kurzoassspiel. Aber die Jungs sind marschiert und sind zweimal zurückgekommen. Das hat uns auch in der Regionlliga ausgezeichnet; da wollen wir auch wieder hinkommen, und in Schaffhausen möglichst ein gutes Ergebnis erzielen."

Seit dieser Woche im Training ist Verbandsligist FC 07 Albstadt. "Wir haben zweimal in Laufen und einmal in der Halle trainiert. Die Bedingungen sind schon mehr als schwierig", sagt der Albstädter Trainer Alexander Eber­hart. Deshalb hängt er die Meßlatte für das Testspiel auf Kunstrasen in Frommern gegen Landesligist Altheim auch nicht zu hoch. "Das ist ein Training unter Wettkampfbedingungen. Die Spieler sollen sich in erster Linie bewegen und etwas für ihre Grundlagen tun."