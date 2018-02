Balingen Schwarzes Häs und Kussmund-Maske

Balingen-Weilstetten. Die Gruppe hat sich im Herbst 2017 gebildet. Momentan haben die "Dämonen und Satansweiber" zehn Hästräger plus fünf weitere Mitglieder. Entstanden sei die Idee, diese freie Gruppe zu gründen, im Familienkreis, sagt Dennis Faina, der Vorsitzende. Zusammen mit seinem Stellvertreter Dieter Brandenburger, Schriftführerin Nathalie Klärer und Elke Schmidtke, die für das Häs und die Kasse zuständig ist, führt er die Fasnetsgruppe.

"Wir wollten keine Hexen sein", betont er, weil es schon so viele Hexengruppen gebe. Im Internet stießen er und Nathalie Klärer auf ein spezielles Angebot: Ein Maskenschnitzer bot die Masken eines aufgelösten Narrenvereins aus der Nähe von Freiburg an. Schwarze Hosen und Stulpen fertigten die "Dämonen und Satansweiber" selbst an. Dazu kamen Jacken und Shirts mit Aufdruck. Inspirieren ließ sich die Gruppe vom nahen Lochenwald, denn in dunklen Wäldern könnten sich auch dunkle Wesen herumtreiben.

Nathalie Klärer beschreibt den Hintergrund so: "Satansweiber vom Lochenwald treiben Schabernack mit Jung und Alt, ziehen an ihren Jacken, lassen Bäume knacken, erschrecken sie aus dem Tannendickicht, fangen an zu lachen, lassen weiter Bäume knacken. Der Dämon treibt sie wieder ein, dann fangen sie ganz laut an zu schrei’n: Satans-Weiber!" Doch hat die Maske ein besonderes Detail: "Sie hat einen Kussmund", sagt Nathalie Klärer. Die Weilstetter Gruppe sei beim Balinger Fackelumzug gut angekommen, so Faina und Klärer: "Wir waren selbst überrascht." Sie haben nach eigenen Angaben bereits 30 Anfragen bekommen von Personen, die mitmachen wollen, dazu etliche Einladungen zu Umzügen und anderen Fasnetsveranstaltungen.