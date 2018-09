Balingen Schwäbischer Abend für guten Zweck

Insgesamt halfen an dem Abend 44 Leute in der Festhalle aus. Das Essen wurde von der Metzgerei Hofmann gespendet, und auch die Getränke waren gesponsert.

Vor dem ersten Auftritt von Leibssle bat die Moderatorin Simone Pschorn und Brigitte Waltl auf die Bühne, die stellvertretend für das Kinderhospiz nach Ostdorf gekommen waren. Dass ihnen der Abend nahe ging und für St. Nikolaus viel bedeutete, zeigten sie immer wieder: "Ohne die wertvolle Unterstützung, wie wir sie heute von Ihnen bekommen, könnten wir unsere Einrichtung nicht tragen", sagte Waltl.

Das Kinderhospiz in Bad Grönenbach in Allgäu begleitet Familien, deren Kinder unheilbar erkrankt sind, von der Diagnose an – in manchen Fällen über Jahre hinweg. Die ganze Familie kann immer wieder für Entlastungsaufenthalte im Kinderhospiz einziehen.

Pschorn, die zusammen mit Waltl für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erklärte: "Wir sind das einzige Kinderhospiz im süddeutschen Raum. Viele Menschen wissen noch gar nicht, dass es so etwas gibt."

Deswegen sei es wichtig, das Kinderhospiz und diese Art von Einrichtung bekannt zu machen – auch über das Allgäu hinaus:. "Aber dass wir hier sein können und so viel Hilfe in Ostdorf bekommen, haben wir vor allem Heide Bartholomae zu verdanken." Die Ostdorferin Bartholomae sagt: "Leider ist der Weg, um jede Woche in das Hospiz zu fahren, zu weit für mich. Deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, im ganzen Zollernalbkreis Werbung für das Hospiz zu machen und mich hier um Spenden zu bemühen."

So sei auch die Verbindung zu den Kächeles entstanden, die seit einem Jahr bei allen Auftritten um Spenden für das Kinderhospiz bitten. Mittlerweile seien dabei schon mehr als 10 000 Euro zusammengekommen.