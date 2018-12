Balingen Schwäbisch spricht der "Nao" nicht

Balingen. Nao erwacht. Langsam richtet er sich auf. Seine Gelenke surren bei jeder Bewegung leise. Die kleinen, runden Augen beginnen blau zu leuchten. "Hello now, how are you?", fragt Thomas Reitter den ungefähr 60 Zentimeter großen und fünf Kilo schweren Roboter. "Thank you, fine", antwortet der. Bisher spricht der kleine Roboter nur englisch. "Das schwäbische Sprachmodul muss erst noch eingebaut werden", scherzt Katharina Höckh.

Sie und Reitter leiten das "Coding College", eine der vier Projektsäulen der "WissensWerkstatt Zollernalb" der Volkshochschule Balingen. Dieses hat sich zum Ziel erklärt, Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur Oberstufe das Programmieren und Problemlösungskompetenzen in Verbindung mit logischem Denken zu vermitteln. "Wir haben in Deutschland einen großen Mangel an Programmierern und IT-Fachleuten", erklärt VHS-Leiter Ottmar Erath.

"Deutschland hinkt bei Informatik hinterher"