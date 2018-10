Balingen "Schwäbisch hell, ein Bier wie wir"

Balingen. Viel Energie hat er in sein Projekt gesteckt, weshalb der Dürrwanger umso mehr diesem Freitag entgegengefiebert hat: In seinem Büro am Dürrwanger Festplatz und bei Getränke Kommer in Balingen und Weilstetten beginnt der offizielle Verkauf des Bieres.

Die Idee, den eigenen Gerstensaft zu brauen, hatte er, als er vor rund eineinhalb Jahren sein Blick auf ein Schild der ehemaligen Balinger Adlerbrauerei fiel. Er fragte sich, warum es in Balingen keine Brauerei mehr gibt. Jetter fasste den Entschluss, das zu ändern.

"Balingen ist eine so wunderbare Stadt. Sie hat ihr eigenes Bier verdient", ist er der Meinung und machte sich mit einem eigenen Braukessel in der Küche daran, selbst zu brauen. Danach kam eins zum anderen: Er meldete die Marke Balinger Adlerbräu an, entwarf mit einem Grafiker ein Logo – "Es lehnt sich an das alte an, ist aber moderner und frischer" –, ließ schwarze Kisten aus wiederverwertetem Kunststoff herstellen wie auch Gläser und Flaschen. Letztere werden in einer Brauerei abgefüllt, aber nicht nach alten Rezepten: "Es ist ein Bier von heute mit der Seele von damals", erklärt Jetter, "ein Bier wie wir", wie es auf dem Etikett zu lesen ist.