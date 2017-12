Balingen Der schulische Teil ist geschafft

In seiner Begrüßungsrede ging Schulleiter Eugen Straubinger auf die Biografie des Apple-Gründers Steve Jobs ein. In dessen berühmten Rede vor den Absolventen der amerikanischen Universität Stanford hatte er seinen Werdegang als "connecting the dots", also das Verbinden von Punkten beschrieben. Als er sein Studium abbrach, habe er nicht gewusst, wie es weitergehe, so Jobs.

Aber er habe sich mit Dingen beschäftigt, die ihn wirklich interessierten. Straubinger gab den Appell von Jobs an seine Zuhörer im Foyer der PMH-Schule weiter: "Ihr könnt euern Weg nicht vorher abstecken. Aber ihr müsst darauf vertrauen, dass sich die Wegpunkte früher oder später von selbst verbinden."

Matthias Frankenberg, Erster Landesbeamter des Zollern­albkreises, würdigte in seiner Festrede besonders die dualen Partner, die Ausbildungsbetriebe und die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, die die Auszubildenden "bestens auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet" hätten.