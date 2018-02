Balingen Schulgeld für Fachschüler in der Diskussion

Zollernalbkreis. Die Entgeltrichtlinien für die Nutzung schulischer Einrichtungen und der Kreismedienstelle waren Thema in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses des Kreistags. Dezernent Karl Wolf verwies darauf, dass die Fachschulen in Konkurrenz mit anderen Landkreisen, mit den Volkshochschulen und Kammern stunden; um die Weiterbildungsbereitschaft nicht zu schwächen, sollte von einer Erhöhung der Semestergebühren abgesehen werden.

Unter anderem werden an den Fachschulen für Metall- und Elektrotechnik 350 Euro je Semester verlangt, an der Fachschule für Betriebswirtschaft 150 Euro und an der Fachschule für Altenpflege 75 Euro. Insgesamt hat der Landkreis Einnahmen von 150 000 Euro im Jahr aus Schulgeldern. Diese werden an den anderen kreiseigenen Schulen nicht erhoben, weil es nach dem Finanzausgleichsgesetz einen jährlichen Sachkostenbeitrag vom Land gibt, der die tatsächlichen Schulkosten abdeckt. Bei Teilzeitschulen sind es 523 Euro, bei Vollzeitschulen 1294 Euro je Schüler. Für Fachschüler gibt es jedoch keine Sachkostenbeiträge vom Land. Nur der Ostalbkreis verlange von Fachschülern kein Schulgeld.

SPD-Kreisrat Wolfgang Ziemen verwies darauf, dass Bildung das höchste Gut sei und dass diese kostenlos sein müsse. Sein Argument: Wenn es an Universitäten keine Studiengebühren gebe, dann dürfe es diese auch an Fachschulen nicht geben. Sein Vorschlag: mit den anderen Landkreisen darauf hinzuarbeiten, auch solche Fortbildungen kostenlos anzubieten.