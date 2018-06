Balingen Schuler, Schulz und Keller geehrt

Sein Engagement rundete er mit vier Jahren als Jugendleiter und vier Jahren als aktiver Schiedsrichter ab. 2010 übernahm er die Donnerstags-Bewirtung im Sportheim und hilft so mit, die "Wirtschaftskrise" in Ostdorf zu entschärfen. Darüber hinaus ist Eugen Keller bei Veranstaltungen ein gefragter Helfer am Grill.