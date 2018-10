Balingen Schüler erkunden Zuckerfabrik

Der Rohstoff dafür ist die Zu­cker­rübe. Da diese nur im Herbst geerntet wird, findet die Zuckerproduktion auch nur von Oktober bis Dezember statt. Die gut vierstündige Führung be­gann mit einem Film über die Geschichte der Zuckergewin­nung. Nachdem alle Teilneh­men­­den mit Schutz­­­helmen und Schutzwesten ver­­sorgt waren, konn­te die ei­gentliche Besich­ti­gung des Be­triebs beginnen. Ausgestattet mit Kopfhörern, die angesichts der lauten Ma­schi­nen notwendig waren, be­gab sich der Kurs zunächst ins Au­ßengelände. Eindrücklich er­zählte der Führer den Weg der Rübe von der Ent­ladung über die Wäsche bis zur Schneide­ma­schine.

Rohsaft ist entscheidend

Für die Zuckergewinnung ent­scheidend ist der zuckerhaltige Rohsaft, der in der Schneide­ma­­­schine zurück­bleibt. Der Groß­­­teil der Zuckerrübe be­steht näm­­lich aus Wasser. Dieses wird in einer riesigen Kolonne ver­dampft. Die­­ser Prozess ist auch für die sengende Hitze in der Fabrik ver­antwortlich. Aus dem dabei entstandenen, stark zuckerhaltigen Dicksaft wird durch Auskristallisieren und Zentrifugieren letztlich der Zu­cker gewonnen. Nach der Trocknung wird der Zucker in rie­sigen Silos ge­sam­melt, aus denen sich das Werk Offenau das ganze Jahr bedient. Vor Ort werden Haushaltszucker, Pu­der­zucker und brau­ner Zucker ver­packt. Hiervon konnte sich die Truppe in der Verpack­sta­tion ein Bild machen.