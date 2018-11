Balingen Schüler aus Syrien und Kroatien lesen am Gymnasium

Die Drei sind erst seit Beginn des Schuljahrs an der Schule und haben zusammen mit ihrem Deutschlehrer Raffaele Vincenzi vier Episoden aus dem Kinderbuch "Rigo und Rosa" von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer vorbereitet. In den Geschichten geht es um Vertrauen, Freundschaft und Heimweh. Themen also, die in besonderer Weise die Lebenswirklichkeit der zugezogenen Jugendlichen betreffen.

Mit einiger Übung wagten es die Schüler, am bundesweiten Vorlesetag teilzunehmen. In diesem Rahmen waren sie zu Besuch bei Fünftklässlern des Balinger Gymnasiums. Angespannt und neugierig stellten sich die drei Jugendlichen der Aufgabe, und wurden im Anschluss mit viel Applaus belohnt. Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen fanden Gefallen an den Geschichten um Rigo und Rosa und lobten den gelungenen Vortrag. Besonders bemerkenswert fanden sie, dass Mariam, Ema und Ivan erst seit vier Monaten Deutsch lernen.

In der 5d wurden die Vorleser dann selbst noch zum Publikum: Zur Belohnung fürs Vorlesen bekamen die VABO-Schüler ihrerseits zwei englische Gedichte vorgetragen, die die Fünftklässler gerade neu gelernt hatten.