Balingen Schritt für Schritt zum Pflegeheim

Balingen. In Endingen hat der Ortschaftsrat schon seit längerem eine Fläche in der "Au" in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kindergarten für seniorengerechtes Wohnen reserviert. Sie befindet sich im städtischen Besitz. Nun hat sich in Ostdorf der Ortschaftsrat darauf geeinigt, einen Teil des Festplatzes in der Uhlandstraße zur Verfügung zu stellen. "In den vergangenen zehn Jahren hat dort keine Veranstaltung mehr stattgefunden", erklärt Ortsvorsteher Helmut Haug auf unsere Nachfrage hin. "Die Fläche wurde zwar einmal im Jahr als Campingplatz für Teilnehmer des Handball-Berolino-Cups genutzt, doch dafür gibt es sicher eine Alternative, sollte es mit einem Pflegeheim klappen", so Haug weiter.

Beide Ortsteile gehen nun daran, eine Ausschreibung zu formulieren und an potenzielle Träger, Investoren und Projektentwickler zu senden. "Der Inhalt orientiert sich zum einen an der Pflegekonzeption der Stadt Balingen und zum anderen am Bedarf in den Ortsteilen", sagt Endingens Ortsvorsteher Thomas Meitza. Neben der Zahl der Pflegeplätze geht es unter anderem auch um Betreutes Wohnen. Unterschiedliche Formulierungen könnte es bei den Kurzzeitpflegeplätzen geben. Im Gegensatz zu Endingen gibt es in Ostdorf bereits eine Einrichtung, die diese anbietet.

Diese ersten Schritte hin zu einem Pflegeheim sind in Weilstetten schon lange passé. "In Kürze soll der Kaufvertrag für das Grundstück unterzeichnet werden", freut sich Ortsvorsteher Wolfgang Schneider über die Fortschritte. Die Fläche, die das Servicehaus Sonnenhalde mit Sitz in Engstingen nutzen will, liegt neben dem Hallenbad. Laut Schneider hat es noch einmal Verzögerungen gegeben, weil der Bauträger gewechselt wurde. Er geht aber davon aus, dass es nun nicht mehr lange dauert, bis die Bauarbeiten beginnen. Die Pläne für das Pflegeheim wurden bereits in den entsprechenden Gremien beraten, so dass die Baugenehmigung, die jetzt noch fehlt, kein Problem sein dürfte, ist sich der Ortsvorsteher sicher.