Balingen Schriftzug "KDIFone" in der ganzen Stadt

Zuletzt gemeldet wurden die "KDIFone"-Farbschmierereien auf dem neuen Jugendplatz nahe des Bahnhofsparkplatzes. Dort brachten die Täter ihren Schriftzug an den erst kürzlich aufgebauten Holzhütten an. Der Schriftzug ist allerdings nicht nur dort, sondern auch im Industriegebiet Hauptwasen, beim Möbelaus Rogg in der Wider­holdstraße, an der Eisenbahnbrücke bei Engstlatt, am Gewerblichen Schulzentrum und an weiteren Örtlichkeiten zu sehen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07433/26 40.