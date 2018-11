Balingen Schonungslos und schnoddrig

Balingen. Im August 1997 betrat HG. Butzko, damals noch ein junger, freischaffender Schauspieler – sprich: arbeitslos und ohne Engagement – zum ersten Mal mit einem selbst geschriebenen Programm eine Bühne, um seiner jahrelang aufgestauten Leidenschaft fürs politische Kabarett ein Ventil zu bieten.

Rund 20 Jahre später ist dieses Jubiläum für ihn Anlass, mit seinem zehnten Programm "echt jetzt" ein Zwischenfazit zu ziehen. Dies bedeutet aber kein "Best of" mit abgestandenen Nummern, sondern Butzko liefert eine frische Bestandsaufnahme: Wo stehen wir heute? Wie sind wir da hin gekommen? Und wem können wir dafür in den Arsch treten? Die richtige Antwort lautet natürlich: uns selbst.

Und so hangelt sich Butzko getreu dem Motto "logisch statt ideologisch" vor allem an der Frage entlang, was sich in den vergangenen 20 Jahren geändert hat und was nicht, welche Entwicklung zu begrüßen ist, und warum nur diese – und warum man alle anderen in die Tonne kloppen kann.