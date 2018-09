Balingen Schmiden blüht auf – ganz freundlich

Unterstützung kam von Malermeister Reimold aus Bisingen-Thanheim in Form von Grundierfarbe, Walzen, Eimern und Pinseln. Das Backhaus Mahl und die Metzgerei Steimle versorgten die Kreativen mit Brezeln und Würstchen. Insgesamt haben 15 Kinder mitgemacht. Sie malten eine Blumenwiese mit zwei Bäumen, vielen Insekten und Vögeln. Die jüngsten Zuschauer waren ein halbes Jahr alt, die jüngsten Maler drei Jahre alt und die ältesten Kinder sind jetzt in der vierten und fünften Klasse. Gemalt wurde an drei Tagen: Am Freitag wurde grundiert, am Samstag gemalt, am Sonntag folgten Feinarbeiten.