Balingen Schmerzen wandern überall hin

Balingen. Wer Barbara Nerz trifft, sieht eine lebensfrohe Frau. Was niemand sieht: Sie hat Schmerzen, ständig und seit vielen Jahren. Und sie hat einen langen, sehr langen Weg hinter sich bis zur Diagnose. Die heute 62-jährige stand mitten im Beruf. Irgendwann bekam sie Rückenschmerzen. Diese wanderten in Schultern, Arme und Beine. Sie pilgerte von Arzt zu Arzt. Niemand fand die Ursache. Bis ihr neuer Hausarzt sie statt zum Orthopäden zu einem Rheumatologen überwies. "Auf dem Röntgenbild sieht man nämlich nichts", erklärt die ehemalige kaufmännische Angestellte, die mit den Jahren Spezialistin in eigener Sache geworden ist.

Nerz war in Reha. In verschiedenen Kliniken. Bekam einen Burnout, Ängste. Auch das Teil der Krankheit, die neben Schmerzen sehr oft mit Erschöpfung, ständiger Müdigkeit oder psychischen Problemen einhergeht und bei der die Betroffenen manchmal nicht einmal sagen können, wo genau es ihnen wehtut. "Manche", wie Barbara Nerz zu berichten weiß, "halten nicht mal die Bettdecke auf dem Körper aus".

Sie weiß zudem, dass viele Erkrankte sich zu Hause verschanzen und in die Einsamkeit abdriften. Sie wollte und will das nicht. Ihr Credo: aktiv bleiben. Sie möchte fibromyalgiekranken Menschen helfen, sie unterstützen. Barbara Nerz erfuhr vom Fibromyalgie-Selbsthilfeverband, nahm Kontakt auf und lernte die aus Dormettingen stammende Carolina von Ginsheim kennen.