Balingen Schlüssler übernimmt Balinger Revier

Oberbürgermeister Helmut Reitemann verwies auf die "hervorragende Zusammenarbeit" der Stadt mit der Polizei: "Die Bevölkerung fühlt sich sicher", sagte er. Auch Oberstaatsanwalt Karl-Heinz Beiter sprach von einer "prächtigen Zusammenarbeit": In den vergangenen Jahren habe es wenig Anlass gegeben, einander zu treffen: "Das ist ein gutes Zeichen, und die Region, in der wir leben ist mit die sicherste in Deutschland."

Alexander Türschmann dankte den Kollegen, den "Mitgliedern der Blaulicht-Familie" und den Vertretern der Städte und Gemeinden für die Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren. "Die Freude hat stets überwogen", sagte er rückblickend. Michael Schlüssler, der in den vergangenen Wochen bereits erste Erfahrungen mit den neuen Kollegen sammeln konnte, gestand: "Es fühlt sich gut an."

Ein Chef, sagte er, sei immer nur so gut wie sein Team: "Meine Tür ist stets offen für Sie", versicherte er. Und mit Blick auf den Neuschnitt der Polizeidirektionen und den geplanten Neubau des Balinger Polizeireviers: "Was wir gestalten können, darf nicht als Problem gesehen werden, sondern als Chance."