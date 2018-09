Balingen Schifffahrt und Altstadt-Bummel

Aus dem Zollernalbkreis waren zwei Busse mit 87 Senioren aufgebrochen. Auf dem Rastplatz Wunnenstein an der A 81 wurden Landjäger verzehrt. Erste Station war Neckarsteinach, von wo aus die Senioren ankam bei einer romantischen Schifffahrt nach Heidelberg schipperten.

Weil das Schiff in der letzten Schleuse eingeklemmt war, konnten die Ausflügler einen längeren Blick auf die alte Brücke genießen.

In Heildelberg besichtigten die Senioren den Marstall; das alte Zeughaus ist nun die Mensa der Universität. Beim Flanieren in der Fußgängerzone waren sie von den Bauten und einladenden Innenhöfen begeistert. Am frühen Abend kamen die Senioren wieder in den Zollernalbkreis zurück.