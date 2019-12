Balingen Schauspieler Sascha Geršak wieder im "Ersten" zu sehen

"Tatort"-Kommissar Felix Klare in der Hauptrolle spielt den Familienvater Alex Schwarz, der auf sich gestellt die Wahrheit ans Licht bringen will. Für Angehörige, Zeugen und sogar die Polizei könnte genau das zum Problem werden. Niemand außer seinem Bruder Daniel (Sascha Alexander Geršak) glaubt an seine Unschuld. Zwischen die Fronten gerät Britta Hammelstein als unbeugsame Kommissarin, die ein fatales Netz aus Falschaussagen und Ermittlungsfehlern freilegt.

Geršak hatte nach der Schauspielausbildung zunächst auf Bühnen in Zürich gespielt, dann Nebenrollen in TV- und Filmproduktionen angenommen, ehe er einem breiteren Publikum durch das Guantanamo-Drama "Fünf Jahre Leben" in der Rolle des Murat Kurnaz bekannt wurde. Es folgten weitere große Rollen – zum Beispiel im "Tatort" und im ARD-Zweiteiler "Gladbeck" als Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner – sowie Auszeichnungen.