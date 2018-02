Balingen Schaurige Gestalten bei Fackelumzug

Bereits am Samstagmittag ging es zur Kinderfasnet schon bunt und lustig zu in Balingen. Zum zweiten Mal hatten die Feuerhexen den Narrensamen in die volksbankmesse eingeladen. "Da haben wir einfach mehr Platz als früher in der Eberthalle. Und außerdem findet ja abends hier auch der Brauchtumsabend statt", erklärte Hexen-Chef Andreas Hebrank, der sich darüber freute, dass mehr kleine Narren als im Vorjahr gekommen waren.

Mit der Moderation von Hexen-Gründer Michael Gress ging es Schlag auf Schlag. Die Kindergärten Neige und Schmiden trugen zum bunten Programm bei, ebenso die Cheerleader des HBW Balingen und auch die Balinger Loable. Polonaisen, Eistanz, Kinderschminken, Hüpfburg – die Kinder tobten sich ordentlich aus.

Szenenwechsel: In der Innenstadt startete nach dem Zunftmeisterempfang im Zollernschloss um Punkt 18.66 Uhr auf dem Marktplatz der 21. Balinger Fackelumzug. Aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern reisten 60 Zünfte mit rund 1700 Hästrägern und Musikern an. Übrigens: Die Balinger Fasnetslandschaft ist um eine Gruppe reicher: Die "Dämonen und Satansweiber vom Lochenwald" hatten sich Ende vergangenen Jahres in Weilstetten gegründet und waren erstmals dabei.