Balingen Schaf Lenny sucht den Schatz

Balingen-Frommern. Vor Publikum spielen werden sie das Stück am vierten Adventssonntag, 23. Dezember, ab 17 Uhr in der Frommerner Friedenskirche. Nach dem "Flötenmädchen" im vergangenen Jahr wird damit in der evangelisch-methodistischen Kirche auch 2018 wieder ein Adonia-Kindermusical zur Weihnachtszeit aufgeführt.

Seit Wochen studieren die Kinder mit den Mitarbeiterinnen der Sonntagsschule das Musical unter der Leitung von Heidrun Sontheimer ein. Die Geschichte handelt vom abenteuerlustigen Schaf Lenny, das mit seinen Freunden auf Schatzsuche gehen will. Aber die wachsamen Hirtenhunde lassen sie einfach nicht aus den Augen. Als dann plötzlich Engel auftauchen, laufen die Schafe vor Schreck über das ganze Feld und die Hirtenhunde haben alle Hände voll zu tun, um sie wieder einzufangen. Lenny nutzt die Gelegenheit und macht sich selbst auf die Suche nach dem verheißenen Kind.

Die ganze Geschichte können Besucher in der Aufführung in der Friedenskirche erleben. Eine besondere Einladung der Mitwirkenden geht an die Kinder. Selbstverständlich sind auch Erwachsene, Eltern und Großeltern eingeladen.