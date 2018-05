Balingen Sanierung der Längenfeldschule kommt voran

Balingen. Auch an der Grundschule Längenfeld sind umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes erforderlich. Im Zuge der laufenden Bauarbeiten wurden in den Fluren im A- sowie im C-Bau Betonsanierungs-, Trockenbau- und Verglasungsarbeiten sowie Elektroinstallationen ausgeführt. Dabei wurden auch die Räumlichkeiten im zweiten Obergeschoss brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Dort sind die Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten und Elektroinstallationen zwischenzeitlich abgeschlossen, so dass laut einer Mitteilung der Balinger Stadtverwaltung der Schulbetrieb wieder wie gewohnt stattfinden kann.