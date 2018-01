Balingen Sängerin und Musiker feuern sich an

Balingen. "All Or Nothing At All", eines der ersten Stücke des Abends, charakterisiert vortrefflich die Persönlichkeit und Musikalität der in Bombay geborenen und in Tübingen lebenden Sängerin Fauzia Maria Beg. Ihr Herz schlägt fürs "All". Und so fasziniert sie mit einer bemerkenswert vitalen, leidenschaftlichen und energievollen Bühnenpräsenz.

Ihre Stimme ist ihr Instrument, mit der sie die Songs, die sie singt, nicht lediglich interpretiert, sondern lebt – je nachdem: lebensfroh und sinnlich, wehmütig und lyrisch, selbstbewusst und fordernd. Bei ihrer Art der Phrasierung scheinen immer wieder ihre indischen Wurzeln durch. Das, was sie singt, findet zudem Ausdruck in Gestik und Mimik und in ihrer Körpersprache, indem sie tanzt, ihre Musiker anfeuert.

Das Lorenzo Petrocca Organ Trio erweist sich als ein eingespieltes Team, ohne Bass selbstverständlich, denn den liefert in einem solchen Trio die Hammond-B3-Orgel. Thomas Bauser ist ein Meister seines Fachs, der dieses Ungetüm von Instrument mit scheinbarer Leichtigkeit zum Swingen und Grooven bringt. Der linke Fuß spielt die Pedale, der rechte kontrolliert die Lautstärke. Die linke Hand spielt den Bass, während die rechte die Melodie übernimmt. Und gleichzeitig ist er ständig damit beschäftigt, durch Ziehen der Zugriegel die Klangfarbe seines Instrumentes zu verändern. Welch bravouröse Koordination!