Balingen Sängerbund hat neuen Dirigenten

Letzterer will mit Eintritt in das Rentenalter auch die musikalische Leitung bei den Heselwanger Sängern abgeben. 17 Jahre lang war er tonangebend. Bevor Staiger die musikalische Leitung des Heselwanger Männerchores übernahm, stand er bereits 30 Jahre lang in Ratshausen am Dirigentenpult.

Nun sieht Staiger die Zeit für gekommen, diese Aufgabe in jüngere Hände zu übergeben. Als Vizedirigent und Sänger bleibt er dem Verein aber erhalten; sein Platz ist jedoch nunmehr im ersten Bass.

Mit Alexander Baumgärtner haben sich die Heselwanger Sänger unter dem Vorsitz von Gerd Janus ebenfalls für einen engagierten Sänger und Musiker entschieden. Der 48-Jährige ist Kantor in der evangelischen Johannes-Kirche in Hechingen und gestaltet außerdem die Hochzeiten auf Burg Hohenzollern. Im Chor in Heselwangen möchte er sich zudem im ersten Tenor einbringen.