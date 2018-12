Balingen Sänger gestalten Weihnachtsauftakt

Balingen-Engstlatt. Aus einigen Chören der Umgebung kam Verstärkung. Begleitet wurden einige Stücke durch das Klavier, gespielt von Albert Wochner, durch die Querflöte, geblasen von Elke Lang, und durch ein kleines Streicherensemble, bestehend aus Korey Potel, Lena Weihing und Fanny Kästle an der Violine sowie Kate Lynn Lohner an der Bratsche.

Der geschmackvoll gestaltete Programmzettel zeigte an, dass Werke aus der Renaissance, der Barockzeit und der Gegenwart zu hören sein würden. Der Chor betrat die Kirche mit Kerzen in den Händen, stellte sich rings um die Zuhörerschaft auf und begann mit einem eingängigen Chorsatz von Lorenz Maierhofer, einem zeitgenössischen Komponisten, der barocke und romantische Klangsprache in seinen Werken vereinigt.

Die Barockzeit wurde in einer Komposition lebendig, die Michael Praetorius zugeschrieben wird, die Renaissance in einem "Laudate dominum" ("Lobt den Herrn) von Christopher Tye. Besonders in diesem Chorwerk entfaltete der Chor seine große Qualität.