Balingen Sänger freuen sich über den Beifall

In einer Singgemeinschaft präsentierte sich der Männergesangverein Trillfingen mit dem Männergesangverein Starzach. In Vertretung der erkrankten Chorleiterin stimmte Wolfgang Rapp den Männerchor ein, am Keyboard begleitete Matthias Rapp, und als Gastsänger unterstützte Gaupräsident Ashcroft den Männerchor im Tenor.