Balingen Rufbus wird im Raum Hechingen zum "Nachtschwärmer"

Für Lothar Mennig (FWV) steht außer Frage, dass der öffentlichen Personennahverkehr verstärkt werden muss. Aber sei für den Mittelbereich Hechingen wirklich eine "Zwangsbeglückung" nötig? "In Hechingen fahren in einem Jahr weniger Fahrgäste mit dem Rufbus als in den anderen Mittelbereichen in einem Monat."

Helmut Barth (CDU) warnte davor, einen Teil des Kreises abzuhängen. Die ÖPNV-Leistungen würden schließlich regelmäßig subventioniert, überall, sagte er.

Der FDP-Antrag wurde bei zwölf Ja-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich abgelehnt. Das Gremium folgte bei drei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen mit großer Mehrheit dem Vorschlag der Verwaltung. Für Rufbus und "Nachtschwärmer" stellt der Landkreis im Haushalt 350 000 Euro zur Verfügung.