Balingen Rücksichtslos auf B 27 überholt: Wer wurde noch gefährdet?

Auf der Fahrt in Richtung Erzingen wurde eine Autofahrerin gegen 19.20 Uhr von einem weißen VW Polo mit VS-Kennzeichen überholt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Polo war ihr zuvor bereits in Endingen beim Überholen aufgefallen. Nach dem Ortsende von Endingen beschleunigte die 47-Jährige ihren Wagen auf etwa 70 km/h. Der weiße VW setzte trotz durchgezogener Linie zum Überholen an.

Wegen der offenbar schwachen Motorisierung kam der Kleinwagen nur langsam voran. Als Gegenverkehr kam, bremste die 47-Jährige stark ab, um dem männlichen oder weiblichen Überholer das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Auch der Gegenverkehr musste die Geschwindigkeit fast bis zum Stillstand verringern, um einen Frontalunfall zu verhindern. Nur weil beide Seiten bremsten, ist nichts weiter passiert.

Wegen des gefährlichen Überholvorgangs wurde bei der Polizei Anzeige erstattet. Das Polizeirevier Balingen ermittelt nun wegen Gefährung des Straßenverkehrs. Es werden Zeugen gesucht, die das verkehrswidrige Überholmanöver gesehen haben oder selbst davon betroffen waren. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegengenommen.