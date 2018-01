Balingen Rücklagen, Eigenbetrieb, Schnurgerüst

Ulrich Teufel,Vorsitzender der SPD-Fraktion, hob unter anderem auf die Schaffung preiswerten Wohnraums ab. Hierbei könne "am ehesten die Wohnbaugenossenschaft als strategischer Partner der Stadt helfen". Er regte an, in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium des Landes ein "Modellprojekt Balingen" zu entwickeln. "Lassen Sie uns das 2018 gemeinsam angehen. Machen Sie das zur Chefsache", sprach er den Oberbürgermeister direkt an.

Zu überlegen sei außerdem, ob der Haushalt weiterhin, wie es in Balingen Tradition sei, erst verabschiedet werde, wenn schon ein Monat vorbei sei. Solche Verzögerungen könnten dazu führen, dass nicht nur die städtischen Aufträge im Vergleich zu anderen Kommunen später umgesetzt würden, sondern auch in folgende Jahre verschoben werden müssten.

Teufel lobte, dass die Stadt mehr als die vorgeschriebene Anzahl von Arbeitsplätzen mit Schwerbehinderten und Gleichgestellten besetze. Beschämend sei dagegen, dass es trotz positiver Wirtschaftsentwicklung immer noch Befristungen von Arbeitsverhältnissen gebe, ohne jeden Sachgrund. Zudem warte die SPD auf die Aktualisierung der Pflegeplatzbedarfsplanung.

"Der heute zu verabschiedende Haushalt bietet eine gute Grundlage für die weitere nachhaltige Entwicklung in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und ökologischer Hinsicht", ist sich Werner Jessen, Vorsitzender der Freien Wählern, sicher, obwohl er davon ausgeht, dass in diesem Jahr die Neuverschuldung ansteigen werde. Denn der "finanzielle Mehrbedarf" ziehe sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche: So steige der Unterhaltungsaufwand für Gebäude ebenso wie der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich. Viel Geld fließe in die Sanierung der Schulen, der Straßen und Kanalisation sowie in die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Jessen wies aber auch darauf hin, dass weitere Aufgaben auf die Stadt warten: die Ausarbeitung eines geänderten, schlüssigen Verkehrs- und Parkierungskonzept, um eine Ausweitung der Fußgängerzone in der Friedrichstraße zu ermöglichen, die Sanierung von Brücken, die in die Jahre gekommen seien, ein "kritischer Blick" auf Organisation, Struktur und Aufgaben der Stadthalle, das "Langzeitthema Gartenschau". Laut Jessen sei in den vergangenen Jahren viel in Bewegung gekommen. Er hielt dazu fest: "Wir tun alles, damit Balingen mit einem klaren Ziel in Bewegung bleibt."

"Gespannt" sei die FDP, ob sich in 2018 alles umsetzen lasse, was geplant sei, führte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Foth aus. Er geht davon aus, dass die Verwaltung "mit Hochdruck und konzentriert" die Umsetzung angehen müsse, nachdem im vergangenen Jahr von den 14 Millionen Euro – mit Haushaltsresten waren es sogar 17 Millionen –, die zur Verfügung standen, nur acht Millionen abgeflossen seien.

Der Wunsch der FDP sei es, dass beim Bahnhof die Schaffung von Parkmöglichkeiten über der Bahnstrecke ernsthaft geprüft werde. Dann wäre die Flache neben den Schienen "für Wertvolleres als Parkplätze oder Parkhäuser zur Bereicherung der Innenstadt nutzbar". Hinsichtlich des Erhalts und der Wiederbelebung des Schwefelbadgebäudes – "Der Abriss scheint beschlossene Sache" – müsste sich eine Gruppe interessierter Bürger zusammentun, so Foth. Und zum Thema "Querbau auf dem Bahnhofsvorplatz" forderte er, mit einem Schnurgerüst die Auswirkungen des Gebäudes sichtbar und für jedermann beurteilbar zu machen.

Eine "kritische Analyse" erscheint Foth in Sachen Wirtschaftsförderung nötig. "Wir hören immer wieder starke Unzufriedenheit und Kritik aus Unternehmerkreisen", so Foth. Verbesserungen seien "dringend notwendig".

Bei allen Pflichtaufgaben und freiwilligen Vorhaben wie die Gartenschau, die ein "enges Korsett" bedeuten, dürfe das Wohl der Stadt nicht aus den Augen verloren gehen, hielt der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Uwe Jetter, fest: "Ein ständiges Hinterfragen der einzelnen Positionen ist unbedingt erforderlich." Es müsse auch immer wieder gefragt werden, "ob nicht andere Priorisierungen in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie besser wären".

Jetter hat beim Bau von Wohnungen "vermehrt eine Schieflage zugunsten der wohlhabenden Bevölkerung" festgestellt. Balingen brauche dringend, auch in der Innenstadt, bezahlbaren Wohnraum für mittlere und untere Einkommensschichten. Andere Kommunen seien weiter, was er an einem Eigenbetrieb "Sozialer Wohnungsbau" festmacht, den eine Gemeinde gegründet hat.

Dass zum Thema, wie es mit der Kunst in Balingen weitergehen soll, eine Arbeitskreis eingerichtet wurde, begrüßte Jetter. Er will ihm aber Zeit lassen, "etwas wirklich Neues zu entwickeln" und rät davon ab, schnell eine Ausstellung über Kunst und Automobil zu veranstalten, "in der Hoffnung, die Halle wird sich schon füllen, vorwiegend mit Männern". Jetter weiter: "Unzeitgemäßer kann so eine Ausstellung derzeit nicht sein."

In Sachen Kindertagesbetreuung empfahl er der Stadt, ein guter Arbeitgeber zu sein, um die Fachkräfte zu halten. Zudem müsse die "hervorragende Art der Sprachförderung" allen Kindern angeboten werden.

Balingen. Die Fraktionen im Balinger Gemeinderat haben am Dienstag nicht nur den Haushalt 2018 mit einem Volumen von rund 125 Millionen Euro verabschiedet. Sie haben auch zum Zahlenwerk und seinen Auswirkungen Stellung bezogen.

Es tut sich was in Balingen, vor allem in der Innenstadt – darauf hob der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Klaus Hahn, zu Beginn seiner Rede ab. Mit dem Hinteren Kirchplatz und dem Kreisel mit Kunstwerk bekomme die Stadt einen weiteren "sehr gelungenen Aufenthaltsbereich". Und an zahlreichen weiteren Stellen entstünden Neubauten, die "zeitgemäße und funktionale Räume für Freiberufler und Gewerbe sowie Wohnraum bieten". Das sei bei alten Gebäuden nicht immer möglich, wobei deren Erhalt und Sanierung ebenfalls wichtig seien.

Hahn betonte, dass weitere Gewerbeflächen ebenso benötigt würden wie städtische Bauplätze. Gerade letztere seien für die Entwicklung in der Kernstadt und in den Stadtteilen von großer Bedeutung. Er empfahl nicht nur, Grundstücksverkäufe mit noch mehr Engagement zu führen. Zudem sollten die Genehmigungen für Einfamilienhäuser schneller vom Tisch und nicht zurückgestellt werden, wenn einmal kein Fahrradstellplatz ausgewiesen sei, wie geschehen. "Große Chancen" für die Entwicklung der Innenstadt sowie entlang der Steinach und Eyach erwartet Hahn von der Gartenschau 2023.

Er wies aber auch auf die begrenzten finanziellen Spielräume hin, vor allem durch die "Erfüllung aller Pflichtaufgaben". Die Entwicklung der Schulden sei in den vergangenen Jahren zwar meist deutlich hinter den Planansätzen geblieben. Ob sich dies auch so fortsetzen werde, sei mit Vorsicht zu betrachten. Sein Rat: Rücklagen bilden.

Ulrich Teufel,Vorsitzender der SPD-Fraktion, hob unter anderem auf die Schaffung preiswerten Wohnraums ab. Hierbei könne "am ehesten die Wohnbaugenossenschaft als strategischer Partner der Stadt helfen". Er regte an, in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium des Landes ein "Modellprojekt Balingen" zu entwickeln. "Lassen Sie uns das 2018 gemeinsam angehen. Machen Sie das zur Chefsache", sprach er den Oberbürgermeister direkt an.

Zu überlegen sei außerdem, ob der Haushalt weiterhin, wie es in Balingen Tradition sei, erst verabschiedet werde, wenn schon ein Monat vorbei sei. Solche Verzögerungen könnten dazu führen, dass nicht nur die städtischen Aufträge im Vergleich zu anderen Kommunen später umgesetzt würden, sondern auch in folgende Jahre verschoben werden müssten.

Teufel lobte, dass die Stadt mehr als die vorgeschriebene Anzahl von Arbeitsplätzen mit Schwerbehinderten und Gleichgestellten besetze. Beschämend sei dagegen, dass es trotz positiver Wirtschaftsentwicklung immer noch Befristungen von Arbeitsverhältnissen gebe, ohne jeden Sachgrund. Zudem warte die SPD auf die Aktualisierung der Pflegeplatzbedarfsplanung.

"Der heute zu verabschiedende Haushalt bietet eine gute Grundlage für die weitere nachhaltige Entwicklung in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und ökologischer Hinsicht", ist sich Werner Jessen, Vorsitzender der Freien Wählern, sicher, obwohl er davon ausgeht, dass in diesem Jahr die Neuverschuldung ansteigen werde. Denn der "finanzielle Mehrbedarf" ziehe sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche: So steige der Unterhaltungsaufwand für Gebäude ebenso wie der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich. Viel Geld fließe in die Sanierung der Schulen, der Straßen und Kanalisation sowie in die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Jessen wies aber auch darauf hin, dass weitere Aufgaben auf die Stadt warten: die Ausarbeitung eines geänderten, schlüssigen Verkehrs- und Parkierungskonzept, um eine Ausweitung der Fußgängerzone in der Friedrichstraße zu ermöglichen, die Sanierung von Brücken, die in die Jahre gekommen seien, ein "kritischer Blick" auf Organisation, Struktur und Aufgaben der Stadthalle, das "Langzeitthema Gartenschau". Laut Jessen sei in den vergangenen Jahren viel in Bewegung gekommen. Er hielt dazu fest: "Wir tun alles, damit Balingen mit einem klaren Ziel in Bewegung bleibt."

"Gespannt" sei die FDP, ob sich in 2018 alles umsetzen lasse, was geplant sei, führte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Foth aus. Er geht davon aus, dass die Verwaltung "mit Hochdruck und konzentriert" die Umsetzung angehen müsse, nachdem im vergangenen Jahr von den 14 Millionen Euro – mit Haushaltsresten waren es sogar 17 Millionen –, die zur Verfügung standen, nur acht Millionen abgeflossen seien.

Der Wunsch der FDP sei es, dass beim Bahnhof die Schaffung von Parkmöglichkeiten über der Bahnstrecke ernsthaft geprüft werde. Dann wäre die Flache neben den Schienen "für Wertvolleres als Parkplätze oder Parkhäuser zur Bereicherung der Innenstadt nutzbar". Hinsichtlich des Erhalts und der Wiederbelebung des Schwefelbadgebäudes – "Der Abriss scheint beschlossene Sache" – müsste sich eine Gruppe interessierter Bürger zusammentun, so Foth. Und zum Thema "Querbau auf dem Bahnhofsvorplatz" forderte er, mit einem Schnurgerüst die Auswirkungen des Gebäudes sichtbar und für jedermann beurteilbar zu machen.

Eine "kritische Analyse" erscheint Foth in Sachen Wirtschaftsförderung nötig. "Wir hören immer wieder starke Unzufriedenheit und Kritik aus Unternehmerkreisen", so Foth. Verbesserungen seien "dringend notwendig".

Bei allen Pflichtaufgaben und freiwilligen Vorhaben wie die Gartenschau, die ein "enges Korsett" bedeuten, dürfe das Wohl der Stadt nicht aus den Augen verloren gehen, hielt der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Uwe Jetter, fest: "Ein ständiges Hinterfragen der einzelnen Positionen ist unbedingt erforderlich." Es müsse auch immer wieder gefragt werden, "ob nicht andere Priorisierungen in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie besser wären".

Jetter hat beim Bau von Wohnungen "vermehrt eine Schieflage zugunsten der wohlhabenden Bevölkerung" festgestellt. Balingen brauche dringend, auch in der Innenstadt, bezahlbaren Wohnraum für mittlere und untere Einkommensschichten. Andere Kommunen seien weiter, was er an einem Eigenbetrieb "Sozialer Wohnungsbau" festmacht, den eine Gemeinde gegründet hat.

Dass zum Thema, wie es mit der Kunst in Balingen weitergehen soll, eine Arbeitskreis eingerichtet wurde, begrüßte Jetter. Er will ihm aber Zeit lassen, "etwas wirklich Neues zu entwickeln" und rät davon ab, schnell eine Ausstellung über Kunst und Automobil zu veranstalten, "in der Hoffnung, die Halle wird sich schon füllen, vorwiegend mit Männern". Jetter weiter: "Unzeitgemäßer kann so eine Ausstellung derzeit nicht sein."

In Sachen Kindertagesbetreuung empfahl er der Stadt, ein guter Arbeitgeber zu sein, um die Fachkräfte zu halten. Zudem müsse die "hervorragende Art der Sprachförderung" allen Kindern angeboten werden.

Balingen. Es tut sich was in Balingen, vor allem in der Innenstadt – darauf hob der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Klaus Hahn, zu Beginn seiner Rede ab. Mit dem Hinteren Kirchplatz und dem Kreisel mit Kunstwerk bekomme die Stadt einen weiteren "sehr gelungenen Aufenthaltsbereich". Und an zahlreichen weiteren Stellen entstünden Neubauten, die "zeitgemäße und funktionale Räume für Freiberufler und Gewerbe sowie Wohnraum bieten". Das sei bei alten Gebäuden nicht immer möglich, wobei deren Erhalt und Sanierung ebenfalls wichtig seien.

Hahn betonte, dass weitere Gewerbeflächen ebenso benötigt würden wie städtische Bauplätze. Gerade letztere seien für die Entwicklung in der Kernstadt und in den Stadtteilen von großer Bedeutung. Er empfahl nicht nur, Grundstücksverkäufe mit noch mehr Engagement zu führen. Zudem sollten die Genehmigungen für Einfamilienhäuser schneller vom Tisch und nicht zurückgestellt werden, wenn einmal kein Fahrradstellplatz ausgewiesen sei, wie geschehen.

"Große Chancen" für die Entwicklung der Innenstadt sowie entlang der Steinach und Eyach erwartet Hahn von der Gartenschau 2023. Er wies aber auch auf die begrenzten finanziellen Spielräume hin, vor allem durch die "Erfüllung aller Pflichtaufgaben". Die Entwicklung der Schulden sei in den vergangenen Jahren zwar meist deutlich hinter den Planansätzen geblieben. Ob sich dies auch so fortsetzen werde, sei mit Vorsicht zu betrachten. Sein Rat: Rücklagen bilden.

Ulrich Teufel,Vorsitzender der SPD-Fraktion, hob unter anderem auf die Schaffung preiswerten Wohnraums ab. Hierbei könne "am ehesten die Wohnbaugenossenschaft als strategischer Partner der Stadt helfen". Er regte an, in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium des Landes ein "Modellprojekt Balingen" zu entwickeln. "Lassen Sie uns das 2018 gemeinsam angehen. Machen Sie das zur Chefsache", sprach er den Balinger Oberbürgermeister direkt an.

Zu überlegen sei außerdem, ob der Haushalt weiterhin, wie es in Balingen Tradition sei, erst verabschiedet werde, wenn schon ein Monat vorbei sei. Solche Verzögerungen könnten dazu führen, dass nicht nur die städtischen Aufträge im Vergleich zu anderen Kommunen später umgesetzt würden, sondern auch in folgende Jahre verschoben werden müssten.

Teufel lobte, dass die Stadt mehr als die vorgeschriebene Anzahl von Arbeitsplätzen mit Schwerbehinderten und Gleichgestellten besetze. Beschämend sei dagegen, dass es trotz positiver Wirtschaftsentwicklung immer noch Befristungen von Arbeitsverhältnissen gebe, ohne jeden Sachgrund. Zudem warte die SPD auf die Aktualisierung der Pflegeplatzbedarfsplanung.

"Der heute zu verabschiedende Haushalt bietet eine gute Grundlage für die weitere nachhaltige Entwicklung in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und ökologischer Hinsicht", ist sich Werner Jessen, Vorsitzender der Freien Wählern, sicher, obwohl er davon ausgeht, dass in diesem Jahr die Neuverschuldung ansteigen werde. Denn der "finanzielle Mehrbedarf" ziehe sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche: So steige der Unterhaltungsaufwand für Gebäude ebenso wie der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich. Viel Geld fließe in die Sanierung der Schulen, der Straßen und Kanalisation sowie in die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

Jessen wies aber auch darauf hin, dass weitere Aufgaben auf die Stadt warten: die Ausarbeitung eines geänderten, schlüssigen Verkehrs- und Parkierungskonzept, um eine Ausweitung der Fußgängerzone in der Friedrichstraße zu ermöglichen, die Sanierung von Brücken, die in die Jahre gekommen seien, ein "kritischer Blick" auf Organisation, Struktur und Aufgaben der Stadthalle, das "Langzeitthema Gartenschau".

Viel in Bewegung gekommen

Laut Jessen sei in den vergangenen Jahren viel in Bewegung gekommen. Er hielt dazu fest: "Wir tun alles, damit Balingen mit einem klaren Ziel in Bewegung bleibt."

"Gespannt" sei die FDP, ob sich in 2018 alles umsetzen lasse, was geplant sei, führte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Fothaus. Er geht davon aus, dass die Verwaltung "mit Hochdruck und konzentriert" die Umsetzung angehen müsse, nachdem im vergangenen Jahr von den 14 Millionen Euro – mit Haushaltsresten waren es sogar 17 Millionen –, die zur Verfügung standen, nur acht Millionen abgeflossen seien.

Der Wunsch der FDP sei es, dass beim Bahnhof die Schaffung von Parkmöglichkeiten über der Bahnstrecke ernsthaft geprüft werde. Dann wäre die Flache neben den Schienen "für Wertvolleres als Parkplätze oder Parkhäuser zur Bereicherung der Innenstadt nutzbar". Hinsichtlich des Erhalts und der Wiederbelebung des Schwefelbadgebäudes – "Der Abriss scheint beschlossene Sache" – müsste sich eine Gruppe interessierter Bürger zusammentun, so Foth. Und zum Thema "Querbau auf dem Bahnhofsvorplatz" forderte er, mit einem Schnurgerüst die Auswirkungen des Gebäudes sichtbar und für jedermann beurteilbar zu machen.

Eine "kritische Analyse" erscheint Foth in Sachen Wirtschaftsförderung nötig. "Wir hören immer wieder starke Unzufriedenheit und Kritik aus Unternehmerkreisen", sagte er. Verbesserungen seien "dringend notwendig".

Bei allen Pflichtaufgaben und freiwilligen Vorhaben wie die Gartenschau, die ein "enges Korsett" bedeuten, dürfe das Wohl der Stadt nicht aus den Augen verloren gehen, hielt der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Uwe Jetter, fest: "Ein ständiges Hinterfragen der einzelnen Positionen ist unbedingt erforderlich." Es müsse auch immer wieder darüber nachgedacht werden, "ob nicht andere Priorisierungen in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie besser wären".

Jetter hat beim Bau von Wohnungen "vermehrt eine Schieflage zugunsten der wohlhabenden Bevölkerung" festgestellt. Balingen brauche dringend, auch in der Innenstadt, bezahlbaren Wohnraum für mittlere und untere Einkommensschichten. Andere Kommunen seien weiter, was er an einem Eigenbetrieb "Sozialer Wohnungsbau" festmacht, der anderswo gegründet worden sei.

Dass zum Thema, wie es mit der Kunst in Balingen weitergehen soll, eine Arbeitskreis eingerichtet wurde, begrüßte Jetter. Er will ihm aber Zeit lassen, "etwas wirklich Neues zu entwickeln" und rät davon ab, schnell eine Ausstellung über Kunst und Automobil zu veranstalten, "in der Hoffnung, die Halle wird sich schon füllen, vorwiegend mit Männern". Jetter weiter: "Unzeitgemäßer kann so eine Ausstellung nicht sein."