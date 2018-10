Balingen Rückblick auf neun Jahrzehnte

An die Vereinsgeschichte wird beim Festakt am Freitag erinnert. Ab 18.30 Uhr wird Vesper serviert, der offizielle Teil beginnt um 19 Uhr. Für Unterhaltung sorgen die Musikvereine Roßwangen, Dormettingen und Zimmern unter der Burg.

Zur Trachten-Party mit den Talgang-Buam lädt der MV Weilstetten für Samstag ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern sowie im Getränke-Markt Kommer und sieben Euro an der Abendkasse. Eine Tischreservierung ist ab sechs Personen möglich bei Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@mv-weilstetten.de.

Beim Weinfest am Sonntag ab 11.30 Uhr mit Frühschoppen und Mittagskonzert spielen die Musikvereine Seebronn, Zimmern/Hechingen und die Alten Kameraden des Musikvereins Weilstetten. Geboten werden Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.