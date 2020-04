Balingen/Rottenburg Viel Support nach Absage von "Bang Your Head"- und "Rock Of Ages"-Festival

Sieben Stunden nach dieser Mitteilung haben den Beitrag bereits mehr als 100 Facebook-Nutzer kommentiert. Viele User versichern, dass sie ihre Tickets behalten wollen und nächstes Jahr wieder am Start sind. "Sehr schade alles, aber klar, wir behalten unsere Tickets, damit wir auf alle Fälle in 2021 wieder zusammen rocken können! Viele liebe Grüße an das Bang Your Head-Team, alle Fans und Besucher! Bleibt gesund", lautet beispielsweise ein Kommentar.

Eine kritische Stimme zu Ticket-Rückerstattungen

Unter solchen Versicherungen mischt sich eigentlich nur eine kritische Stimme: Ein Nutzer, der auf seinem Profil angibt, er sei Rechtsanwalt, fordert, die Rechtslage bezüglich der Ticket-Rückerstattungen korrekt darzustellen. Es sei momentan eindeutig so, dass Ticketkäufer ihr Geld zurückverlangen können, schreibt er. Und: "Ich finde es aber sehr unfair, wenn ihr hier die Rechtslage falsch darstellt und den Ticketkäufern vorgaukelt, sie hätten gar kein Recht auf Erstattung."

