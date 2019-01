Balingen Roßwanger Musiker überaus aktiv

Balingen-Roßwangen. Das Vorstandsduo mit Yvonne Hahn und Matthias Butz bedankte sich bei allen aktiven Vereinsmitgliedern für das gute Miteinander. Dieses habe sicherlich zum musikalischen Erfolg beim Konzert in der Stadthalle und zur erfolgreichen Teilnahme am Wertungsspiel geführt. Insgesamt zählt der Verein in seinem 94. Vereinsjahr 392 Mitglieder. Davon gehörten 97 Mitglieder zum Kreis der Aktiven, davon sind 33 Nachwuchsmusiker.

Im Ausblick auf das laufende Vereinsjahr nannte Yvonne Hahn das Konzert am 4. Mai in der Stadthalle Balingen als einen der Höhepunkte. Ein wiederum besonderes Programm werde das Orchester zusammen mit einem Projektchor bieten, der sich aus dem Kirchenchor Deilingen und dem Männergesangverein Nusplingen sowie Sängern aus Roßwangen formiere.

Die Vorbereitungen auf dieses Konzert standen im Mittelpunkt des Berichtes von Dirigent Johannes Nikol. Zudem lobte er die gute Probenbereitschaft sowie die Kameradschaft innerhalb des Vereins; sie seien die Garanten für den musikalischen Erfolg. Sehr zufrieden zeigte sich der Dirigent auch mit den Erfolgen des Jugendorchesters.