Balingen Rossmann künftig nur am Kirchplatz

Lange Zeit war man in Balingen davon ausgegangen, dass Rossmann in der Innenstadt zwei Standorte betreiben würde. Das sei nicht geplant, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag gegenüber schwarzwaelder-bote.de. Vielmehr werde nach der Eröffnung der neuen Filiale am Hinteren Kirchplatz, die für den 10. November geplant ist, die langjährige Niederlassung in der Friedrichstraße dicht gemacht. Die Mitarbeiter wechseln mit in die neue Filiale mit einer Einkaufsfläche von über 600 Quadratmetern. Mit der Neueröffnung wird auch das letzte Puzzlestück des Hinteren Kirchplatzes an seinen Platz gebracht.

Der Platz wird von der Bevölkerung gut angenommen, das Leben pulsierte dort bereits in den vergangenen Monaten. Die Wasserspiele sowie die Bar "Ce La Vie" sorgten für Leben und Abwechslung.

Doch so schön der neue Platz auch geworden ist, etwas Wehmut ist dennoch dabei: Ende Oktober schließt der für viele Innenstadtbewohner sehr wichtige Rewe im CityCenter. Ein herber Verlust, denn: Vorbei sind dann die Zeiten, in denen man eben schnell im Supermarkt noch eine Kochsahne oder Milch holen konnte. Mit der Schließung wird die Frage nach der Zukunft der Nahversorgung mit Lebensmitteln in der Innenstadt brennender denn je.