Balingen Roland Kommer neuer Nachtwächter

"Mein Nachtwächteramt darf nicht aufhören", so der ausdrückliche Wunsch von Gretl Kommer. Im Moment ist es ihr allerdings nicht möglich, die Touren weiterhin anzubieten, denn im Januar ist ihr 29-jähriger Sohn überraschend verstorben. Dieser sei sehr heimatverbunden gewesen und habe Balingen sehr geliebt, weshalb Rundgänge durch die Stadt im Moment zu schmerzhaft für sie seien. "Ich möchte die Touren wieder selber machen, wenn die Trauer es zulässt", hat sich Gretl Kommer vorgenommen.

Seit dem Jahr 2000 ist sie in der Rolle der Nachtwächterin in Balingen und Umgebung bekannt. Gemeinsam mit Else Müller, die die meisten Texte und Lieder der Rundgänge geschrieben hat, recherchierte sie im Stadtarchiv alte, kaum leserliche Schriften und eignete sich so ihr Wissen an. So erfuhren die beiden Frauen von Johannes Wagner, dem letzten Nachtwächter Balingens, der das Amt bis 1887 ausübte.

Als Nachtwächter war es seine Aufgabe, die rechtschaffenen Bürger der Stadt vor Gesindel und Trunkenbolden zu bewachen und stündlich die Uhrzeit auszurufen. "Hört ihr Leut’ und lasst euch sagen, uns’re Uhr hat Zwei geschlagen": Mit diesem Singruf begeisterte die unechte Nachwächterin auch heute noch ihr Publikum.