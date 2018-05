Balingen/Lahr Rokoko-Gruppe zeigt sich auf Landesgartenschau

Eingeladen worden waren die Balinger von der Rokoko-Gruppe aus Biberach. Die Tänzer wurden allseits bestaunt und bewundert. Das florale Ambiente der Gartenschau und das strahlende Wetter verlieh dem Auftritt eine besondere Ausdruckskraft.

Das nächste Mal zu sehen sind die Balinger Rokoko-Tänzer bei der "Open Stage" des Vereins Freiraum am 8. Juni; am 17. Juni veranstalten sie zudem einen Tanztag. Neueinsteiger, ob Paare oder Einzelpersonen, sind willkommen. Infos erteilt Manfred Wörner per E-Mail an info@manfred-woerner.com.