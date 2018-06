Balingen Restaurierung läuft

In einem Schreiben an die Ortschaftsverwaltung hat ein Bürger gebeten, prüfen zu lassen, ob anstelle der Kunststoffleitung ein stabiler Einlauf, beispielsweise aus Edelstahl, angebracht werden könnte. Der Vorschlag wurde vom Ortschaftsrat grundsätzlich befürwortet, vorher muss jedoch die Zuleitung noch näher überprüft werden.

Michael Schnake fragte nach dem Stand in Sachen Rathausbrunnen. Dieser sei immer noch abgedeckt. Laut Ortsvorsteher Helmut Haug hat der an dem Brunnen tätige Restaurator mitgeteilt, die Arbeiten sollten in Kürze abgeschlossen werden.