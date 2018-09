Balingen Rekordsommer bringt Saft-Schwemme

In zwei Wochen werde das schon ganz anders aussehen, schätzt Stingel: "Wir fangen jetzt gerade erst mit der Produktion an."

Bis zu 150 000 Liter Saft könnten an einem Tag hergestellt werden: "Da sind zwei große Tanks schnell voll." Er geht davon aus, dass man am Ende der Saison an die Kapazitätsgrenzen stoßen werde. Daher habe man aus einem Teil des Safts Konzentrat hergestellt. Ab jetzt werde aber nur noch Direktsaft gepresst und bei 86 Grad haltbar gemacht. Gegen Ende September, schätzt er, werde dann auch Obst für "Ebbes Guad’s" angenommen. Die Annahme werde vom Landratsamt gesteuert und bezuschusst.

Für die Eigenmarke des Zollernalbkreises gelten strenge Kriterien: Das Obst müsse qualitativ besser sein, so Stingel, es müsse nachgewiesen werden, von welchem Flurstück es stammt, wie viele Bäume dort stehen, und der Anlieferer müsse mit dem Landkreis einen Vertrag unterzeichnen.

Der Direktsaft aus Äpfeln und Birnen von den heimischen Streuobstwiesen ist aber nicht das Einzige, was in Weilstetten abgefüllt und verkauft wird. Derzeit sei vor allem die Schwarze Johannisbeere gefragt, sagt Tobias Stingel. Im vergangenen Jahr sei Maracuja der Renner gewesen. Von Cranberry, Heidelbeere, Guave, Himbeere und Mango bis hin zu Ananas, Blutorange und Pink-Grapefruit ist die Palette breit gefächert. Rund 60 verschiedene Sorten sind im Sortiment und werden in einem Umkreis von etwa 80 Kilometern ausgeliefert.

Durch die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen werde dieser ökologisch bedeutsame Lebensraum unterstützt. Während die exotischen Säfte eingekauft werden, bezieht Stingel Äpfel und Birnen ausschließlich aus der Region. Kein Tafelobst aus Plantagen, wie er versichert.

Was Tobias Stingel zurzeit etwas wurmt: Die Zufahrt von Weilstetten her ist gesperrt, alle Laster müssen den Umweg über Endingen nehmen. Ausgerechnet jetzt, wenn auf den Streuobstwiesen Hochsaison ist und die Zulieferer einander die Klinke in die Hand geben.