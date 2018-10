Balingen Rekord: der sonnenreichste September

Tags darauf gab es ein schwaches Gewitter, das zusammen mit nachfolgendem Regen immerhin 5,3 Liter Niederschlag brachte. Zwar ging in den folgenden Tagen die Temperatur um fast zehn Grad zurück. Es blieb aber trocken, und die Sonne schien wieder vermehrt. Mit der Gesamtsumme von 256,1 Sonnenstunden wurde der September 2018 zum sonnenscheinreichsten September seit Bestehen der Station in Heselwangen 1979.

Im ersten Monatsdrittel regnete es insgesamt nicht einmal eine Gießkanne voll, nämlich nur 8,1 Liter pro Quadratmeter. Im zweiten Drittel waren es mit 5,3 Litern noch weniger. Im letzten Monatsdrittel fielen während eines kurzen, aber heftigen Gewitters am kalendarischen Herbstanfang, dem 23. September, 10,4 Liter pro Quadratmeter und in der Nacht zum 1. Oktober nochmals 5,6 Liter. In der Summe kamen nur 29,6 Liter zusammen.

Seit Februar fiel jeder Monat zu trocken aus: Es fehlen in der Jahresbilanz von Januar bis September gerechnet 160,2 Liter: Durchschnittlich sind es in diesem Zeitraum 674,7 Liter, heuer regnete es nur 514,5 Liter.

Am 25. und 26. September gab es den ersten Bodenfrost mit minus 0,4 beziehungsweise minus 1,0 Grad Celsius. Der September endete mit einem angenehm warmen und sonnigen Sonntag.