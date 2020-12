Balingen Reitemann: "Den richtigen Weg zu finden, ist schwer"

In seinem Schreiben hält Reitemann fest, dass der in dem angesprochenen Video aufgezeichnete Vorfall sicher in einem eigenen Verfahren aufgearbeitet werde, bei dem sowohl der Betroffene als auch die eingesetzten Polizeikräfte angehört würden. Er verweist darauf, dass die für diesen Abend angemeldete Versammlung der "Lichterspaziergänger" im Interesse des Infektionsschutzes und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verboten worden war, da sich in den vorangegangenen Veranstaltungen eine zunehmende Anzahl von Teilnehmern nicht an die Auflagen und die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes gehalten hätten.