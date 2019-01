Der Firma Vötsch Indusrietechnik in Frommern haben die "Reifen Bergler" des Alpenvereins unlängst einen Besuch abgestattet. Seit 1944 wird am Standort Frommern gefertigt; seit 1995 gehört Vötsch zur Schunk-Gruppe, einem weltweit agierenden Technologiekonzern. Bei der Führung erläuterten Produktionsleiter Mario Hecht und Rainer Willmer, zuständig für die Projektierung, den Betrieb. 360 Mitarbeiter sind in Frommern tätig. Foto: Moser