Balingen Regionalstadtbahn als Lebensader

Ob die Regionalstadtbahn Neckar-Alb auch zur S-Bahn werden kann, bejahte Sauter und führte Beispiele langer Strecken aus anderen Regionen an. Ziel sei es, die Pendler von den verstopften Straßen auf die Schiene in bequeme und moderne Züge zu holen. Der Unternehmer sah perspektivisch einen stärkeren Zuzug aus der Region Stuttgart in den Zollernalbkreis, weil in der und um die Landeshauptstadt die Immobilienpreise in die Höhe geschossen seien. Das zunehmende Pendeln habe zu einer starken Zunahme des Autoverkehrs geführt, "ohne dass die Straßen entsprechend ausgebaut worden sind".

Nicht nur Stuttgart und sein Umland böten attraktive Arbeitsplätze, sondern auch der Zollernalbkreis, warb Sauter für seine Heimat. Aber nur mit dem Ausbau von Straßen sei die Verkehrsmenge nicht zu bewältigen, dafür brauche es die Schiene, so Sauter. Entscheidend sei, dass an beiden Enden Haltepunkte vorgesehen seien in der Nähe zu Wohngebieten und Unternehmen.