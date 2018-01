Balingen Regionale Musiker treten auf

In der Zwischenzeit hatte das Projekt längst Aufmerksamkeit in der Region gewonnen: Bands aus Reutlingen, Tübingen und der weiteren Umgebung wollten die Gelegenheit nutzen und dabei sein. Neben der Möglichkeit die eigene Musik vor einem größeren Publikum zu präsentieren, bietet "Represent – Your Hometown Music" unter der eigens eingerichteten Plattform www.represent-mu sic.de auch die Möglichkeit, dass sich jeder Künstler auf einer Profilseite dem Zuschauer vorstellt.

Vor den Festivals dreht das Team des Weiteren mit jeder Band ein Video-Interview, um den Besuchern des Festivals in den Tagen und Wochen vor dem Event einen Vorgeschmack zu bieten und die Wartezeit etwas zu verkürzen (https://www.youtube.com/user/RepresentOfficial).

In den darauffolgenden Jahren bewies der Veranstalter Jahr für Jahr, dass die lokale Musikszene lebt – und zwar gewaltig. Über die Osterwochenenden 2014, 2015, 2016 und 2017 versammelten sich in Reutlingen jeweils bis zu 1300 Besucher, um die musikalische Vielfalt der Region zu feiern und zu erleben. Ein Programm von Rock’n’Roll über Punkrock, (Death)-Metal, Funk, Ska, Rockabilly, Hip Hop, Rap bis hin zu Worldmusic werden die Künstler bieten. Bei Represent gibt es nichts, was es nicht gibt.

Im Januar 2016 erweiterte der Veranstalter seinen Radius: Die erste Ausgabe in Tübingen ging im Sudhaus über die Bühne. 2017 folgte dann der Auftakt im "Sonnenkeller" in Balingen. Spätestens jetzt war der "United-Gedanke" in der Region etabliert. Denn das oberste Ziel ist und war: zusammen spielen, Netzwerke fördern, Musikkultur in der Region nachhaltig entwickeln.

Für das neue Jahr stehen wieder Termine in der Region Neckar-Alb an: Am 12. und 13. Januar wird im Sonnenkeller in Balingen gespielt, am 17. Februar im Tübinger Sudhaus und am 31. März sowie am 1. April im Kulturzentrum franz.K in Reutlingen.

Weitere Informationen: www.represent-music.de