Balingen Referentin klagt über ein "Zeitalter der Gleichmacherei"

Die Organisatorinnen richtete ein besonderes Dankeschön an Oberbürgermeister Helmut Reitemann für die jahrelange Unterstützung und Wertschätzung. Das Frühstückstreffen für Frauen wolle das kulturelle Leben in Balingen bereichern und einen gesellschaftsrelevanten Platz einnehmen, sagte Koordinatorin Cornelia Hensel. Zwölf Mitarbeiterinnen aus der Region gehörten zu ihrem Team, das einmal im Jahr ein großes Treffen in Balingen plane und veranstalte, erläuterte sie.

Über das Thema "Frau sein – eine besondere Chance" referierte die Autorin sowie Ehe- und Familienseelsorgerin Ruth Heil. Sie ist Vorsitzende des Vereins "Frauen helfen Frauen weltweit". Der Verein unterstütze unter anderem Witwen in afrikanischen Ländern, baue Schulen und verbessere die Infrastruktur durch landwirtschaftliche Projekte, führte sie aus.

Ihren Vortrag ergänzte sie mit persönlichen Lebensgeschichten und ging auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen ein. Sie ermutigte die Zuhörerinnen, ihr Frausein anzunehmen: "Wir müssen lernen, dass wir nicht so sind, wie andere uns gerne hätten."