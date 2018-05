Balingen Rechtliche Hürden für das Tierwohl

Maier senior stellte seine Methode der "Schlachtung ohne Angst und Stress für die Tiere" mit einem kurzen Film vor, ehe es vor die Uria-Halle ging. Dort zeigte er den Gästen die von ihm entwickelte MSB. Diese dient als "Zubringersystem", in dem direkt auf ihrer Weide getötete Rinder zum Zerlegen in ein Schlachthaus gebracht werden können. Wichtigster Nutzen seiner Erfindung ist für Maier, dass den Tieren die Panik des Einladens in einen Transporter, die anstrengende Fahrt zum Schlachter und mögliches Leiden dort erspart wird: "Wir müssen weg von den Lebendanlieferungen", sagt er deshalb.