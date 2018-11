Balingen "Rechte Hipster" sind auch in Balingen unterwegs

Hip, modern, rechtsaußen

Es ist nicht das erste Mal, so Konrad Flegr bei der Begrüßung, dass sich Grüne und die Alboffensive zusammentun. Schließlich gebe es eine große politische Schnittmenge. Und die traf sich am Freitagabend: Lucius Teidelbaum gab einen tiefen Einblick in die Welt der "Identitären". Diese präsentieren sich jung, hip, modern – und stehen rechtsaußen.

In Balingen soll es einen Stammtisch geben. Aufgefallen sind Mitglieder, als sie 2016 mit einem Infostand am Balinger Marktplatz für sich warben. Oder als zwei von ihnen angeblich von Linksextremen am Balinger Bahnhof bedroht wurden, ihr Auto dabei angeblich beschädigt wurde. Das war gelogen, wie sich herausstellte.