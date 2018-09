Balingen Rechte der Kinder hängen ganz hoch

Balingen. Gefeiert wurde mit einer ganz besonderen Aktion: Sechs Wochen lang zierten von Kindern gemalte Flaggen den neuen Hausplatz der Kreisstadt. Ein paar mehr Kinder, Eltern oder Lehrer hätten es beim Festakt allerdings schon sein können. Nur gut ein Dutzend Kinder waren trotz hochsommerlichen Temperaturen dabei, als Tanja Kapaurer und ihr Vorstandskollege Peter Nagel mit anderen Mitstreitern das Vierteljahrhundert Kinderschutzbund in Balingen feierten mit einer kurzen Ansprache und dem anschließenden Abhängen der in Schulen und Vereinen gestalteten Fahnen, die sechs Wochen lang den Blick der Passanten am hinteren Kirchplatz nach oben lenkten zu den Bannern, auf denen die Rechte der Kinder schwarz auf bunt geschrieben im Sommerwind wehten.

Junge Künstler gestalten mehr als 300 Kunstwerke aus Stoff

Knapp mehr als 300 der Stoffkunstwerke wurden vom Bauhof an Leinen über den Platz gespannt und pünktlich zum Weltkindertag am Freitag den kleinen Künstlern wieder übergeben oder zumindest denjenigen wenigen, die gekommen waren. Die übrigen, so Nagel, werden noch eine Weile verwahrt, bis sich die jungen Maler melden.