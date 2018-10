Balingen Real: Weg für Umbau ist frei

Gegen die Pläne von Real, unter dem Dach des bisherigen Nonfood-Markts künftig auch Lebensmittel anzubieten, war Edeka vorgegangen; Real wiederum zog gegen das Neubau-Vorhaben von Edeka zu Felde. Beim Real-Vorhaben, wofür das erste Baugesuch im November 2017 eingereicht worden war, führte der Einspruch von Edeka zu einer Verzögerung des Projekts von rund einem Dreivierteljahr.

Letztendlich geprüft und entschieden wurde die Angelegenheit, recht ungewöhnlich, im von der Balinger CDU-Politikerin Nicole Hoffmeister-Kraut geführten baden-württembergischen Wirtschaftsministerium. Ende Juli hatte es auf Ratschlag der Experten einen Kompromiss gegeben: Beide Vorhaben können kommen.

Bei Real war indes die Zustimmung des Balinger Bauamts zu einem modifizierten Baugesuch notwendig; ebenso, wegen der Größe des Vorhabens, die Zustimmung des Metro-Aufsichtsrats. Nun, da beides vorliegt, können die Arbeiten beginnen: Bereits am Montag nächster Woche wolle man "mit voller Kraft loslegen", sagte Joachim Feyrer von FSP am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Immobilie solle zügig entkernt und modernisiert werden. Mit zum Gesamtpaket gehört auch die Neugestaltung des Parkplatzes.

Die in diesem Zusammenhang anstehenden vorbereitenden Arbeiten sind in vollem Gange. So werden etwa auf dem Grundstück eine neue Wasserleitung und eine neue 20-KV-Ringleitung zur Stromversorgung gelegt.

Mit Beginn der Arbeiten am Gebäude ist, so die Hoffnung der Eigentümer, dann auch die Zeit ungebetener Besuche vorbei. In der vergangenen Woche erst waren Einbrecher in der leer stehenden Immobilie entdeckt worden, die es ganz offensichtlich auf Kupfer abgesehen hatten. Ihr Versuch, Kabel abzuzwacken, führte zu einem kleineren Stromausfall.