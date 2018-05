Balingen Real: "kurz weg" – wann wieder da?

Offenbar kurz vor Erteilung der Baugenehmigung hat indes Edeka ins Verfahren eingegriffen: Im März meldete sich der Real-Konkurrent beim Regierungspräsidium Tübingen, der Oberen Baurechtsbehörde: Edeka verlangte Akteneinsicht und will geprüft haben, ob der Bauantrag von Real aus Sicht des RP genehmigungsfähig ist.

Nach Meinung von Edeka ist der Umzug des Lebensmittelsortiments von Real und damit die Umnutzung des Non-Food-Markts zu einem SB-Warenhaus "in mehreren Punkten rechtswidrig". Das geht aus einem Schreiben des Unternehmens an den Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann von Ende März hervor, das unserer Zeitung vorliegt. Bei der Balinger Stadtverwaltung war man gleichwohl grundsätzlich guten Mutes, dass die Tübinger Behörde – nach aufwendigen Abstimmungen im Vorfeld – recht rasch ihre Einschätzung zu dem Baugesuch von FSP abgeben würde. Hinter vorgehaltener Hand rechnete man noch im April damit. Aber denkste: Mittlerweile ist das RP nach Informationen unserer Zeitung in eine "vertiefte Prüfung eingestiegen". Ausgang und Dauer: offen.

Auch Edeka wartet

Derweil ist auch das Baugesuch von Edeka für den Neukauf auf Gehrn noch in Bearbeitung – und auch hier gilt es, rechtliche Fragen zu klären: So will Edeka künftig auf 1950 Quadratmetern Lebensmittel verkaufen.

Der Bebauungsplan, der nach dem von Edeka geplanten Abriss der Immobilie greift, sieht allerdings dafür nur 1500 Quadratmeter vor. Möglich machen soll die größere Lebensmittel-Fläche die Umwandlung von 500 Quadratmetern, die im Bebauungsplan bislang für Textilien vorgesehen sind (früher "Violas Modewelt").

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung wäre diese Umwandlung weit weniger schädlich als das, was sonst drohen könnte: die Ansiedlung eines nach Röther im ­CityCenter zweitgrößten Textilmarkts in Balingen – und das nicht in der Innenstadt, wo er laut Einzelhandelsgutachten hingehört, sondern im Gewerbegebiet, was zur Folge haben könnte, dass die Balinger City Kunden verliert.

Gerade die Umwandlung aber bietet – wie im Fall des Umzugs des Lebensmittelmarkts von Real – Angriffsfläche. Denkbar ist, dass, nachdem Edeka Real quasi reingegrätscht ist, Real im Gegenzug ebenso rechtliche Schritte einleitet und das Baugesuch möglicherweise ebenso durch die Tübinger Behörde überprüfen lässt. Was wiederum für Edeka Verzögerungen mit sich bringen könnte.